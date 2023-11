GTA VI : date de sortie, gameplay, nouveautés... ce qu'on sait sur le jeu vidéo le plus attendu de la décennie

À la fois beaucoup et rien du tout. Le développement du nouveau "GTA" a été confirmé début 2022, entraînant une vague de spéculations que Rockstar n'a évidemment pas commenté. Néanmoins, des images volées d'une ancienne version test, dite alpha, sont apparues en ligne, quelques mois plus tard. Un gigantesque leak (fuite, en anglais) qualifié à l'époque de "cauchemar" pour le studio par le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, l'un des plus respectés de l'univers vidéoludique. Rien ne dit toutefois que les previews, présentés à un stade très précoce du développement, sont toujours d'actualité.

Néanmoins, d'après ce qu'on a pu lire ou voir, auprès de sources réputées fiables, ce "GTA" devrait avoir pour décor un environnement inspiré de Miami. Une ville fictive qui servait déjà de cadre à "Vice City". La carte proposée aux joueurs devrait être plus vaste et étendue que celle de "GTA V". Potentiellement évolutive, elle devrait permettre de "visiter" plus d'intérieurs (restaurants, bars, clubs...) que lors des précédents volets. Pour ce qui du gameplay, il reprendra les codes de "GTA", avec une vue à la troisième personne et toujours autant de missions à accomplir (braquages, courses de voiture...). Grande nouveauté : Rockstar devrait offrir la possibilité d'incarner au choix, et pour la première fois, un homme ou une femme. Cette dernière, originaire d'Amérique latine, ferait partie d'un couple inspiré des criminels Bonnie Parker et Clyde Barrow.