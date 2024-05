GTA VI : la date de sortie se précise

Take-Two Interactive, le distributeur du futur "Grand Theft Auto VI", a dévoilé jeudi que le jeu vidéo sortirait à l'automne 2025. Le titre, développé par Rockstar Games, est attendu par des millions de fans du monde entier. La bande-annonce, dévoilée début décembre 2023, a déjà été vue plus de 190 millions de fois.

Eux qui trépignaient déjà d'impatience savent désormais à quoi s'en tenir. Jeudi 16 mai, les millions de joueurs qui attendent la sortie du jeu phénomène "Grand Theft Auto VI" ont appris que le titre sortirait à l'automne 2025, selon l'éditeur américain Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, qui développe "GTA".

Le studio Rockstar avait déjà indiqué, lors de la parution de la bande-annonce, que le prochain opus de la franchise à succès serait disponible l'année prochaine, sans donner plus de détails.

Jeudi, les dirigeants ont toutefois éludé les questions visant à obtenir des détails sur "GTA VI" lors d'une conférence téléphonique pour les analystes financiers. "Rockstar n'a pas donné de détails sur une possible date de sortie", a précisé Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. "Leur magnifique bande-annonce a fait le tour d'Internet et Rockstar donnera plus d'informations en temps voulu".

La bande-annonce sortie en décembre, et visionnée plus de 190 millions de fois à ce jour sur YouTube, a montré des courses-poursuites, des fêtes sur des yachts, et, pour la première fois, un personnage féminin principal. Le jeu vidéo va ainsi revenir à "Vice City", un cadre inspiré de Miami, et promet à nouveau aux fans de jouer aux gangsters, des villas de Floride à la prison.

Sorti il y a dix ans, le volet précédent, "GTA V", s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, selon M. Zelnick.