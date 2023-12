VIDÉO - GTA VI : découvrez la toute première bande-annonce du jeu avant sa sortie en 2025

Avec quelques heures d'avance, le studio Rockstar a dévoilé la toute première bande-annonce du très attendu GTA VI. De premières images qui confirment plusieurs rumeurs, notamment celle d'un personnage central féminin, mais aussi le retour à une ambiance de l'époque "Vice City", bien connue des adeptes de la franchise.

L'attente était telle que la vidéo a fuité avant l'heure. Pris de court, le studio Rockstar a donc décidé de dévoiler avec un peu d'avance la toute première bande-annonce du très attendu GTA VI, dix ans après la sortie du précédent opus de cette franchise, l'une des plus populaires au monde.

Les premières images, au total plus d'une minute trente, ont été publiées sur la chaine YouTube officielle du studio et montrent un retour du jeu à l'ambiance de "Vice City", un décor caractéristique bien connu des joueurs et inspiré par la ville de Miami.

"Incroyable"

La vidéo, déjà vue des dizaines de millions de fois, évoque un duo criminel à la "Bonnie and Clyde" et vient confirmer plusieurs rumeurs, notamment celle d'un personnage féminin central et jouable en la personne de Lucia. Une première et pas des moindres pour un Grand Theft Auto, régulièrement critiqué pour ses représentations misogynes des femmes.

Alors que la date de sortie, 2025, a été dévoilée il y a seulement quelques semaines, les connaisseurs s'attendaient tout juste à un trailer laconique, à l'image de The Verge, qui s'est réjoui de découvrir une bande-annonce au "contenu beaucoup plus riche, qui confirme les standards de GTA", notamment les célèbres bolides, des armes en abondance et de l'argent à foison. Sur X, de nombreux amateurs ont aussi souligné la qualité prometteuse, voire "incroyable" pour certains, des graphismes.

Selon la maison mère de Rockstar Games, l'entreprise américaine Take-Two, l'ensemble de la franchise s'est vendue à 410 millions d'exemplaires dans le monde, dont 190 millions pour le dernier opus, GTA V, sorti en 2013 et recordman des ventes du secteur aux États-Unis tant en volume qu'en valeur.

Un succès pas exempt de polémiques, notamment en raison de l'aspect sulfureux du jeu qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui, selon ses détracteurs, incite à les reproduire dans la vie réelle. Des accusations évidemment rejetées par Take-Two.