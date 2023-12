GTA VI se dévoile enfin : Lucia, Vice City, date de sortie... Ce que nous apprend la première bande-annonce

Le premier trailer de "Grand Theft Auto VI", dévoilant les premières images du jeu le plus attendu de la décennie, a été mis en ligne, mardi 5 décembre, par Rockstar Games. La bande-annonce, visionnée déjà plusieurs dizaines de millions de fois, donne un large aperçu du prochain volet de l'une des sagas les plus lucratives de l'industrielle culturelle. TF1info vous dévoile ce qu'il faut en retenir.

77 millions de vues en 18 heures, et le compteur continue de s'affoler. Victime d'un leak - une fuite, en anglais -, alors qu'il devait révéler, mardi 5 décembre à 15h tapante (heure française), les premières images du nouveau "GTA", Rockstar Games a été forcé de dévoiler précipitamment la toute première bande-annonce du nouvel opus de sa franchise phare, dix ans après la sortie de "GTA V". Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, vers minuit, les fans ont pu se familiariser avec le nouveau titre de la licence, sobrement intitulé "GTA VI", dont la date de sortie est annoncée courant 2025.

Le trailer d'1 minute 31, mis en ligne sur la chaîne YouTube de Rockstar Games, confirme plusieurs rumeurs qui circulaient depuis des mois, voire des années. "GTA VI" va marquer le grand retour de la franchise à "Vice City", une ville fictive inspirée de Miami, découverte pour la première fois, en 2002, dans le jeu éponyme "GTA Theft Auto : Vice City". "GTA VI nous emmène dans l'État de Leonida, où se trouve Vice City et ses environs, dans l'évolution la plus importante et immersive de la franchise", détaille la filiale de Take-Two Interactive, qui va proposer une carte que l'on imagine plus vaste et étendue que celle de "GTA V".

La "ville du vice", riche de détails à couper le souffle, s'annonce plus immersive que jamais, l'éditeur étant animé par l'envie de "repousser les limites de ce qui est possible en matière d'expériences en monde ouvert". Il y aura de la vie à tous les coins de rues, avec une densité de population inégalée, une variété physique inédite des PNJ (personnage non-joueur), un trafic abondant dans les rues ou encore une gestion du temps plus réaliste (jour, nuit, lever et coucher du soleil). Sans oublier tout ce qui fait le sel d'un bon "GTA" : une liberté d'action quasiment illimitée, des bolides en tout genre (voitures, motos, avions, jet-skis...) et de très nombreux clins d'œil à la pop culture et, nouveauté, à la culture de l'instantanéité. À l'heure des réseaux sociaux, Rockstar mêle faits d'actualité et clichés pour délivrer une satire sociétale, vulgaire et bruyante.

Une protagoniste féminine au cœur de l'histoire

Catalogué comme misogyne et sexiste, puisqu'il repose, en partie, sur l'hypersexualisation du corps de la femme, la violence et le dénigrement dont elles sont victimes, le tout à des fins de satire, selon Rockstar, "GTA VI" ne va pas échapper aux critiques des détracteurs de la franchise. En 91 secondes, les images de femmes dénudées s'enchaînent sous nos yeux, à l'image d'un gros plan sur la poitrine d'une femme lors d'une pool party ou d'une autre en train de "twerker" sur le toit d'une voiture. Mais, pour la première fois, le studio américain va casser les codes : l'un des personnages principaux sera une femme.

Lucia sera le premier personnage féminin jouable de la licence "GTA". - ROCKSTAR GAMES

Cantonnée jusqu'alors à des rôles secondaires, la gent féminine va (enfin) être au cœur du prochain "GTA". La bande-annonce permet de faire brièvement connaissance avec Lucia, la première protagoniste jouable de la licence. Originaire d'Amérique latine, on la découvre en combinaison orange de détenue, dans ce qui semble être une prison. On la voit ensuite avec un homme, son petit ami, désigné comme Jason par des médias. Un couple en cavale, animé par une confiance mutuelle. "La seule manière dont on va pouvoir s'en sortir, c'est en restant ensemble, en équipe", lui lance-t-elle au sujet du braquage d'une supérette. Un duo d'anti-héros présenté comme les Bonnie et Clyde des temps modernes.