Attaque du Hamas : U2 change les paroles de "Pride (In The Name of Love)" en hommage aux victimes israéliennes

Bono a ensuite modifié les paroles de "Pride (In the Name of Love)", l’un de ses plus grands tubes. Sur scène, il a chanté : "Early morning, October 7, the sun is rising in the desert sky. Stars of David, they took your life but they could not take your pride. (Tôt le matin, le 7 octobre, le soleil se lève dans le ciel du désert. Étoiles de David, ils ont pris votre vie, mais ils ne pouvaient pas prendre votre fierté.")