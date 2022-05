Guerre en Ukraine : après l’Eurovision, Kalush Orchestra dévoile un clip tourné en partie à Boutcha

"Il est difficile de dire ce que je vais faire exactement, car c'est la première fois que je gagne le concours Eurovision de la chanson. Quoi qu'il en soit, comme tous les Ukrainiens, nous sommes prêts à nous battre autant que nous le pouvons et à aller jusqu'au bout", a-t-il déclaré, cité par l’AFP. Après quelques heures de sommeil, l’ensemble du groupe a dit au revoir à ses proches avant de prendre la route. Les caméras d’AP ont notamment capturé les ultimes embrassades entre Oleh Psiuk et sa compagne Oleksandra, puis entre le choriste Sasha Tab, sa femme Yuliia et leurs deux enfants. Tous trois ont fui l’Ukraine il y a un mois et sont désormais installés chez une famille italienne près de Turin.