Avec Bernard-Henri Lévy et Sean Penn, la guerre en Ukraine s’invite sur grand écran

Après le Festival Cannes, la Mostra de Venise et les Golden Globes, Volodymyr Zelensky a pris la parole le 16 février dernier lors de la cérémonie d’ouverture de la Berlinale, en Allemagne. Comme à chacune de ses interventions lors de ces rendez-vous prestigieux, le président ukrainien a encouragé le monde de la culture - et du Septième art en particulier – à prendre les armes à sa disposition pour témoigner et prendre position. Si le conflit bénéficie d’une couverture médiatique sans précédent, il restait encore invisible sur les écrans de cinéma. Avec Slava Ukraini et Superpower, le Français Bernard-Henri Lévy et l'Américain Sean Penn s'y emploient à leur manière...