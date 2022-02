Bannie du concours, la Russie ne participera pas à l’Eurovision 2022

Dans une lettre adressée à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et de l’UER, le patron de la chaîne ukrainienne UA : PBC demandait "d’entamer la procédure de résiliation de l’adhésion des radiodiffuseurs russes", dont Channel One et RTR, les privant de facto de concours de la chanson. Des voix s’étaient ensuite élevées en Suède, aux Pays-Bas, en Finlande, en Norvège, en Islande, en Lituanie et en Estonie pour réclamer une Eurovision 2022 sans candidat russe. Sur Twitter, de nombreux internautes se sont mobilisés avec le hashtag #EurovisionWithoutRussia – l’Eurovision sans la Russie.