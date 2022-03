Ukraine : Brigitte Bardot réclame "un peu de puissance, de réactions viriles face à un tel drame"

"J’ai l’impression de voir une série TV où chaque jour on attend la suite des événements dramatiques, où l’on tire les civils comme des lapins, où les morts et les blessés s’accumulent, où le désespoir et la détresse submergent ces images d’épouvante", poursuit la star âgée de 87 ans. L'une des seuls en France à prendre position avec autant de vigueur.

"Pendant ce temps l’Union européenne se réunit à Versailles sous les ors royaux et la magnificence, sourires aux lèvres et paroles, paroles, paroles !", s’exclame Brigitte Bardot à propos du sommet qui s'est tenu les 10 et 11 mars, estimant que "jamais les bla-bla n’ont secouru, ni amélioré des situations aussi dramatiques".

"Alors Messieurs, un peu de puissance, de réactions viriles face à un tel drame", conclut la star du Mépris de Jean-Luc Godard. "La peur au ventre, vous ne savez que dire : Courage, fuyons !".