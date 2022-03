Guerre en Ukraine : comment la couronne britannique boycotte la Russie

La couronne britannique aussi boycotte de la Russie. Selon le Guardian, la collection d'art de la reine a retiré mi-février l'autorisation d'exposer trois épées aux musées du Kremlin à Moscou. La Royal collection avait accepté de prêter ces armes du XVIIe siècle dans le cadre d'une exposition sur les duels, parrainée par l'oligarque russe et ancien escrimeur Alisher Usmanov. Or, celui-ci s'est vu imposer des sanctions par le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis pour ses liens à Vladimir Poutine.