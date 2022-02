"Des souffrances énormes" : bloqué à Kiev, le danseur-star du "DALS" américain témoigne

En légende, il se fait plus personnel. Maksim Chmerkovskiy assure qu’il "ne sera plus jamais le même". "C’est stressant et de vieux sentiments refont surface, comme si j’avais déjà fait ça. Ça me rappelle quand et pourquoi on a quitté le pays dans les années 1990", souligne le danseur né à Odessa en 1980. C’est dans sa story Instagram qu’il poursuit son récit, affirmant être "en sécurité". "Mais ce n’est pas le cas de tout le monde", insiste-t-il. Il appelle ses abonnés et le monde à se mobiliser sur les réseaux sociaux, à défaut de pouvoir agir sur le terrain.