"On vous cache des choses horribles" : Arnold Schwarzenegger s'adresse aux Russes et à Poutine

Après avoir décrit ce qu'il se passe en ce moment en Ukraine, et notamment les bombardements sur un hôpital d'enfants et sur une maternité, il revient également sur les importantes pertes des soldats russes. "Le gouvernement russe a menti non seulement à ses citoyens, mais aussi à ses soldats. (…) C'est une guerre illégale", a insisté la star de 74 ans. "Vos vies, vos membres et votre avenir sont sacrifiés pour une guerre insensée condamnée par le monde entier", déclare-t-il.

"Je somme le peuple russe et les soldats russes de comprendre la propagande et la désinformation dont ils sont les victimes. Je vous demande de m'aider à répandre la vérité", imploré l'acteur, avant de s'adresser directement au président russe, Vladimir Poutine : "Vous avez commencé cette guerre, vous la dirigez, vous pouvez l'arrêter". Il conclut en saluant le courage de tous ceux qui, en Russie, manifestent contre le Kremlin et se font arrêter par les autorités. "Vous êtes mes nouveaux héros".