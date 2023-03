Guerre en Ukraine : l'acteur Orlando Bloom en visite à Kiev auprès des enfants

L'acteur britannique, qui incarne Rycroft Philostrate dans la série "Carnival Row", a rendu visite samedi à des enfants ukrainiens impactés par la guerre, samedi. Il a ainsi rencontré des enfants accueillis dans le centre Spilno de Kiev, un des 180 qui existent en Ukraine, des lieux sûrs "où les enfants peuvent jouer, apprendre et recevoir un soutien psychosocial", écrit le comédien sur Instagram.

"Celui que j'ai visité aujourd'hui a été construit au plus profond du métro pour assurer leur sécurité. Pendant quelques heures chaque jour, les parents peuvent déposer leurs jeunes enfants et leur donner un sentiment de normalité pour jouer à des jeux et d'être simplement des enfants", explique Orlando Bloom qui était déjà venu en Ukraine en 2016.