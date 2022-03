Opposée à la guerre en Ukraine, la ballerine russe Olga Smirnova claque la porte du Bolchoï

Samedi prochain, Olga Smirnova devait tenir le rôle principal du Lac des Cygnes à Moscou. Une performance purement et simplement "annulée" comme on peut désormais le lire sur son site officiel. Star dans son pays, cette danseuse russe âgée de 30 ans a en effet décidé de claquer la porte du Bolchoï afin de protester contre la guerre en Ukraine, une première symbolique au sein de ce ballet mondialement connu.

"Je dois être honnête et dire que je suis contre la guerre de toute mon âme", avait-elle déclaré au début de l’invasion russe sur le réseau Telegram. "Je n'ai jamais cru que je pourrais avoir honte de la Russie. Mais aujourd'hui je sens qu'il y a un avant et un après", ajoutait-elle. "On ne se trouve peut-être pas dans l'épicentre du conflit militaire mais on ne peut pas rester indifférent face à cette catastrophe mondiale".