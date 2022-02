Guerre en Ukraine : la Russie va-t-elle être exclue de l’Eurovision ?

C’est une conséquence inattendue. Futile, diront certains. Accusée chaque année d’être un évènement très politique plutôt qu’un simple concours de chant, l’Eurovision se retrouve au cœur du conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine. La télévision publique ukrainienne a appelé à l’exclusion des chaînes russes de l’Union européenne de radio-télévision (UER), l’alliance de médias de service public qui organise l’évènement. Dans une lettre adressée à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et de l’UER, la chaîne UA : PBC "demande d’entamer la procédure de résiliation de l’adhésion des radiodiffuseurs russes", dont Channel One et RTR.