Guerre en Ukraine : le prince Charles dénonce "une agression brutale" de la Russie

De l’autre côté de l’Atlantique, Meghan et Harry aussi ont émis un communiqué sur la guerre russo-ukrainienne. Les Sussex ont profité de leur liberté totale pour se montrer plus percutants. Ils ont dénoncé "une violation de la loi internationale et humanitaire" de la part de la Russie et ont appelé la communauté internationale "à faire de même". Des mots qu’ils ont réitérés ce samedi alors qu’ils recevaient un prix prestigieux à Los Angeles. La reine Elizabeth II, qui a repris ce jeudi ses activités en visioconférence après un arrêt forcé dû au Covid, ne s’est elle pas exprimée.