Madonna compare Poutine à Hitler dans une vidéo choc et pose avec le drapeau ukrainien

Elle ne fait jamais dans la demi-mesure. Star engagée, Madonna a choisi Instagram pour exprimer sa colère contre l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe dans une série de posts publiés tout au long du week-end. Samedi, la star de 63 ans a d’abord repartagé un montage surprenant, réalisé par l’internaute brésilien Cafeocomrafa à partir d’images spectaculaires de l’actualité des dernières heures. Mais pas seulement.

Au cours de ce clip d’une trentaine de secondes, on peut en effet voir les visages de Vladimir Poutine et d’Adolf Hitler se superposer tandis que la reine de la pop interprète le tube "Sorry", sorti en 2006. "J’ai écouté tes mensonges et toutes tes histoires, et je ne peux plus le supporter", lance-t-elle en se déhanchant sur les décibels.

Si certains internautes jugent l’initiative de mauvais goût, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même s’est abonné à la page de la chanteuse, comme le soulignent les médias anglo-saxons.