Meghan et Harry affichent leur soutien à l'Ukraine et appellent le monde à "faire de même"

"Le prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex et nous tous chez Archewell soutenons le peuple d’Ukraine contre la violation de la loi internationale et humanitaire, et nous encourageons la communauté mondiale et ses leaders à faire de même", peut-on lire dans ce court texte publié sur le site de leur fondation Archewell au soir du jeudi 24 février. Suffisant pour s’assurer une reprise mondiale dans les médias. À la même heure, les Windsor continuaient leurs activités habituelles sur les réseaux sociaux et annonçaient les prochaines tournées royales de Kate, William, Charles et Camilla pour les semaines à venir. Seul Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est intervenu publiquement au sujet de la crise russo-ukrainienne.