Voix de la France à l'étranger, RFI propose désormais des contenus numériques en langue ukrainienne

La Lettre pro de la radio, qui relaie cette initiative, note que "la rédaction de RFI en ukrainien propose des contenus (articles, photos, vidéos et plus tard des podcasts) sur la situation en Ukraine, en Russie et dans toute la région". Une équipe de 16 journalistes est mise en avant, "installée à Bucarest aux côtés des équipes de RFI România". Outre la couverture de la guerre, elle couvrira également l’actualité européenne et internationale, ainsi que des actualités relatives aux personnes déplacées en raison du conflit.

L'ensemble de la production de ces équipes, bilingues en ukrainien et russe, est accessible sur le site de RFI, à travers une section spécifique. Parmi les missions de cette nouvelle entité, on retrouve la recherche et la vérification de contenus vidéo provenant de témoins des événements dans la région. Un travail délicat puisque l'on assiste depuis le début de l'invasion russe à une guerre des images en marge du conflit militaire. La lettre pro ajoute que la rédaction pourra "en outre s’appuyer sur les ressources éditoriales des autres rédactions de RFI et de France 24, mais aussi d’agences de presse (AFP et Associated Press), ainsi que sur l’expertise et la disponibilité des équipes de RFI România".