Sean Penn est en Ukraine pour "dire au monde la vérité sur l’invasion" russe

"Aujourd'hui, Sean Penn fait partie de ceux qui soutiennent l'Ukraine en se trouvant en Ukraine. Notre pays lui est reconnaissant pour une telle manifestation de courage et d'honnêteté", souligne la présidence ukrainienne, saluant "son courage qui fait défaut à beaucoup d’autres, particulièrement les hommes politiques occidentaux". "Plus il y aura de gens comme lui, des amis de l’Ukraine, pour soutenir ce combat pour la liberté, plus vite nous pourrons arrêter cette invasion haineuse menée par la Russie", poursuit le texte. L’entourage de l'acteur n'a pas dans l'immédiat réagi aux sollicitations de différents médias.