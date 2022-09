Soutiens de Volodymyr Zelensky, Sean Penn et Ben Stiller interdits de séjour en Russie

Parmi les autres personnalités "blacklistées" par Moscou figurent des personnalités politiques et des membres de l'administration du président Joe Biden. "Les actions hostiles des autorités américaines, qui continuent de prendre une direction russophobe, détruisant ainsi les liens bilatéraux et intensifiant la confrontation entre la Russie et les Etats-Unis, continueront d'être fermement repoussées", insiste la diplomatie russe.

Faut-il s’attendre au boycott à d’autres visages connus par les autorités russes ? Possible. Ben Stiller et Sean Penn ne sont en effet pas les seuls à s’être rendus en Ukraine depuis le début du conflit. Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, Angelina Jolie était à Lviv en juin pour apporter son soutien aux réfugiés. Une visite surprise qui avait "fuité" sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo amateur, on peut la voir courir quand les sirènes alertent d’un prochain bombardement.