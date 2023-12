PNL fait son retour et chante pour "un jour de paix" à Gaza

Vendredi soir, le groupe PNL a signé son grand retour après 4 années de silence pour appeler à un "jour de paix" à Gaza, alors que la guerre fait rage depuis le 7 octobre dernier. N.O.S, un des deux frères, a annoncé que les fonds générés par ce nouveau titre "seront reversés à des associations venant en aide à la Palestine".

Un appel pour la paix. Absent depuis 4 ans, le groupe de rap PNL est sorti de son silence pour plaider en faveur d'"un jour de paix" à Gaza dans un single mis en ligne vendredi soir. "J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça", chante le duo composé d'Ademo et son frère N.O.S, dans ce titre disponible depuis vendredi minuit sur les plateformes de streaming. "Parfois on oublie qu'on est fait de la même chair (...) Paix sur Gaza", poursuivent les deux frères, de leurs vrais noms Tarik et Nabil Andrieu, sur un flow planant, qui fait l'ADN du groupe.

"Pour l'amour de la vie/Au nom de l'humanité/Dieu est grand/Un jour de paix", a écrit PNL sur le réseau social X jeudi soir, dans un message visionné 10 millions de fois en 24H. "Ce conflit engendre une souffrance extrême qui nous saute au visage et nous ne pouvons détourner les yeux. Impossible, quand ça tourne au génocide", a poursuivi le groupe sur Instagram. N.O.S a précisé sur le même réseau que "les fonds seront reversés à des associations venant en aide à la Palestine ou ailleurs, visant à aider des civils opprimés dans le monde entier".

Extrêmement discrets, les deux frères de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, pratiquent une communication a minima et ne s'expriment pas dans les médias. Fin octobre, N.O.S a interpellé le président Emmanuel Macron sur Instagram et dénoncé "l'inaction de la France" face à la situation à Gaza.