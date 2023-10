BringThemHomeNow : le réalisateur Ari Folman donne la parole aux familles des otages du Hamas

L’initiative s’intitule "Bring Them Home Now" ("Ramenez-les à la maison maintenant", ndlr). Ari Folman, le réalisateur israélien du film d’animation Valse avec Bachir, est à la tête d’un collectif qui a recueilli les témoignages en vidéo d’une quarantaine de familles d’otages détenus par le Hamas. Sous-titrés en hébreu, en anglais, en français, en espagnol, en allemand et en italien, ils sont téléchargeables sur un site dédié afin d’être partagés gratuitement sur les réseaux sociaux.

"Dans un monde où nous sommes tous virtuellement connectés, le pouvoir de partager ces vidéos ne peut pas être sous-estimé", écrit le collectif. "Il est important de se rappeler que ces otages ne sont pas seulement des statistiques. Ce sont des gens qui ont des rêves, des espoirs et des aspirations. Ce sont les enfants de quelqu’un, ses frères et sœurs et ses amis. Plus nous faisons connaître leurs histoires, plus le soutien mondial deviendra fort."