L’acteur américain s’est expliqué dans sa story Instagram après qu’une photo de lui a refait surface en ligne. On y voit le héros Marvel signer ce qui ressemble à un obus, de quoi susciter une avalanche de commentaires. Il assure que le cliché a été pris en 2016 et que cet objet n’est pas ce que l’on croit.

Il vient apporter une "clarification" face à la montée de "la désinformation". Plutôt rare sur les réseaux sociaux, Chris Evans a pris la parole sur Instagram pour faire taire les rumeurs qui bruissent en ligne depuis plusieurs jours. La faute à une photo sur laquelle on voit l’interprète de Captain America, stylo en main, signer ce qui ressemble à un obus. Un cliché forcément décortiqué sous tous les angles après les frappes israéliennes meurtrières sur un camp de déplacés à Gaza la semaine dernière.

"Cette image a été prise lors d’une tournée auprès des forces armées américaines en 2016. J’ai accompagné un groupe d’acteurs, d’athlètes et de musiciens pour témoigner ma reconnaissance à nos militaires. L'objet que l'on m'a demandé de signer n'est ni une bombe, ni un missile, ni une arme quelconque", insiste-t-il dans une story qui n’est plus en ligne, mais que relaient plusieurs médias américains dont TMZ et The Holllywood Reporter. "Il s'agit d'un objet inerte utilisé uniquement à des fins d'entraînement ou d'exposition. Vous pouvez lire la citation de l'armée de l'air dans la story suivante", poursuit Chris Evans.

Le précédent Nikki Haley

L’acteur américain partage ensuite l’extrait d’un article de l’AFP qui, trois mois plus tôt, avait enquêté sur cette même photo à nouveau controversée. "Ce cliché n’a rien à avoir avec la guerre entre Israël et le Hamas", insistait l’agence de presse française, évoquant un évènement qui s’est tenu en Turquie il y a huit ans. "L'objet que Chris Evans signe est un support d'entraînement inerte pour la neutralisation des explosifs et munitions (NEM). L'objet est censé représenter un obus d'artillerie et n'est utilisé qu'à des fins d'exposition et d'entraînement", assurait un porte-parole de l’armée américaine.

Alors pourquoi ce cliché est-il largement repartagé actuellement ? Sans doute parce que l’ancienne candidate à la Maison-Blanche Nikki Haley s’est, elle, affichée en train de laisser une dédicace sur un missile israélien. "Finissez-les", a écrit fièrement sur l'un d'eux la Républicaine, ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, qui soutient désormais Donald Trump. Si les internautes ont pris bonne note du correctif de Chris Evans, ils étaient nombreux à regretter que l’acteur n’ait pas profité de la situation pour relayer les appels au cessez-le-feu à Gaza.