Guerre Israël-Hamas : cible de "menaces de mort", Bella Hadid assure que "la peur n'est pas une option"

"Le peuple et les enfants de Palestine, en particulier à Gaza, ne peuvent pas se permettre que nous soyons silencieux. Nous ne sommes pas courageux – ils le sont", poursuit-elle. Bella Hadid "pleure" pour les victimes des frappes de Tsahal sur Gaza mais aussi pour "les familles israéliennes qui ont dû faire face à la douleur et aux conséquences du 7 octobre". "Indépendamment de l'histoire du pays, je condamne les attaques terroristes contre des civils, où qu'ils soient", affirme-t-elle. Plus de 1400 personnes ont été tuées depuis l’attaque des commandos du Hamas, selon les autorités israéliennes. Le mouvement islamiste communique un bilan de plus de 7300 morts à Gaza dont environ 3000 enfants dans les bombardements. Des images satellites montrent l’ampleur des destructions sur ce territoire où vivent 2,4 millions de personnes.