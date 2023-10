Guerre Israël-Hamas : le vibrant plaidoyer de Gigi Hadid, mannequin d'origine palestinienne

Un message aussi fort que réfléchi. La célèbre mannequin Gigi Hadid a pris la parole sur Instagram pour dénoncer la guerre entre Israël et le Hamas. "Mes pensées vont vers tous ceux qui sont touchés par cette tragédie injustifiable et aux vies innocentes perdues à cause de ce conflit – dont un trop grand nombre sont des enfants", explique la star de 28 ans. "J’ai une profonde empathie et un chagrin pour la lutte palestinienne et la vie sous occupation, c’est une responsabilité que j’assume quotidiennement", admet la jeune femme née d’un père palestinien et d'une mère néerlandaise.

"Je ressens également la responsabilité de dire clairement à mes amis juifs, comme je l’ai déjà fait : même si j’ai des espoirs et des rêves pour les Palestiniens, aucun d’entre eux n’inclut de faire du mal à une personne juive", clame Gigi Hadid tandis que le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse, avec des milliers de morts.