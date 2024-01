Grièvement blessé à Gaza, la star de "Fauda" brise le silence : "Nous avons vu l'horreur de l'ennemi"

Blessé suite à une explosion dans le bande de Gaza le 8 janvier, Idan Amedi s'est exprimé ce jeudi face aux médias israéliens. L'acteur de la série "Fauda" faisait partie des réservistes envoyés se battre contre le Hamas suite à l'attaque du 7 octobre. Choqué par la mort de plusieurs hommes placés sous son commandement, il a appelé à la libération des otages.

Un bras immobilisé par une attelle, une main bandée et une partie du visage encore tuméfiée, Idan Ademi porte les stigmates de l’explosion qui a coûté la vie à six soldats de Tsahal, le 8 janvier dernier dans la bande de Gaza. La star de la série Fauda, 35 ans, fait partie des quelques 300.000 réservistes qui ont été envoyés combattre le Hamas suite à l’attaque du 7 octobre.

"J’étais tellement brûlé que personne ne m’a reconnu", a-t-il déclaré jeudi face à la presse depuis l’hôpital de Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv, où il a été admis en hélicoptère à l’époque. "Des éclats d’obus m’ont transpercé le cou et la colonne vertébrale, et j’ai de la chance qu’aucun d’entre eux n’ait touché les principaux vaisseaux sanguins."

Prêt à tourner la saison 5 de "Fauda"

"J’ai aussi des os cassés, y compris des doigts, mais je sais que je vais recommencer à jouer de la guitare et j’espère pouvoir participer à la cinquième saison de Fauda", a insisté l’interprète de Sagi Tzur, un combattant qui rejoint une unité d'élite chargée d'infiltrée les populations arabes.

"Je suis reconnaissant pour tous les messages, l’amour et le soutien que j’ai reçus de milliers de personnes. Mon esprit est plus fort que jamais. Je vais revenir dans les cinémas et au chant. Si Dieu me donne assez de force, je retournerai aussi me battre pour mon pays", a précisé cet ancien candidat d’un télécrochet, devenu star de la pop dans son pays.

Ce que nous avons découvert à Gaza concernant la profondeur, l’étendue et la complexité des tunnels nous a empêchés de dormir pendant des nuits Idan Amedi

Exprimant ses condoléances auprès des familles de victimes, Idan Amedi a également expliqué qu’il se sentait responsable vis-à-vis des hommes qu’il commandait lors de l’explosion d'un camion de l'armée, chargé d'explosifs et destiné à détruire des infrastructures souterraines. "Cela restera avec moi toute ma vie. Un jour, je pourrai en parler", a-t-il confié.

Bouleversé par les blessés qu'il a croisé ces derniers jours à l'hôpital, le comédien a réclamé de la compassion à leur égard : "Nous avons perdu des frères d’armes, nous avons vu depuis trois mois l’horreur de l’ennemi et ce sont des choses que l’âme met du temps à comprendre. Soyez bons et ouverts à eux, accueillez-les avec compréhension et amour."

"Ce que nous avons découvert à Gaza concernant la profondeur, l’étendue et la complexité des tunnels nous a empêchés de dormir pendant des nuits", a encore déclaré le comédien qui a également appelé à "tout faire pour libérer les otages" car "c’est notre devoir moral, nous ne pouvons en aucun cas les abandonner".

En novembre dernier, l’équipe de Fauda avait été endeuillée par la disparition du producteur Matan Meir, suite à l’explosion d’un tunnel piégé au cours de combats au nord de la bande de Gaza. Depuis le début des combats, plusieurs de ses membres ont rejoint les troupes de l'armée israélienne, dont Lior Raz et le co-créateur de la fiction, l'ancien journaliste Avi Issacharoff.