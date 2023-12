Le chanteur The Weeknd finance quatre millions de repas pour les civils de Gaza

L'interprète de "Blinding Light" a décidé de faire un don de 2,5 millions de dollars au Programme alimentaire mondial de l'ONU. Une somme qui doit permettre de distribuer quatre millions de repas aux civils de Gaza, victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. D'après les Nations unies, l'enclave palestinienne est actuellement le théâtre d'une "catastrophe humanitaire monumentale".

The Weeknd se mobilise. Près de deux mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas suite à l'attaque perpétrée le 7 octobre par des commandos terroristes contre l'État hébreu, le chanteur canadien - de son vrai nom Abel Tesfaye - a décidé d’apporter une aide financière aux civils de Gaza.

L’interprète de "Blinding Lights" va verser une somme de 2,5 millions de dollars (2,3 millions d'euros) au Programme alimentaire mondial de l’ONU. Soit l’équivalent de quatre millions de repas pour 173.000 Palestiniens pendant deux semaines, indique l’organisation.

La somme prélevée sur ses tickets de concert

Malgré sept jours d'un fragile répit, la population gazaouie vit "une catastrophe humanitaire monumentale", a dénoncé le secrétaire général des Nations unies António Guterres le 29 novembre, à la veille de l'expiration de la trêve. "Le système alimentaire s'est effondré et la faim se propage, en particulier dans le nord", déplorait-il alors, soulignant que la reprise des combats risquait de provoquer "un désastre qui pourrait engloutir la région".

L’engagement de The Weeknd n’est pas surprenant puisqu’il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l’ONU en octobre 2021. "J’ai à cœur de lutter contre la faim dans le monde et d’aider les personnes dans le besoin et mettre fin à tant de souffrances", déclarait-il à l’époque.

Depuis, le chanteur de 33 ans a apporté son aide aux actions de l’organisation dans plusieurs pays dans le monde comme l’Éthiopie. L’an prochain, il a prévu de prélever 1 dollar par ticket de concerts sur les ventes de son "After Hours Til Dawn Tour" pour financer ses engagements.

Un choix qui n'a rien d'anodin

Alors que le conflit provoque de vives tensions au sein de l’industrie du divertissement, son choix de soutenir les populations civiles la bande de Gaza n'a rien d'anodin. Le 21 novembre dernier, le collectif Musicians for Palestine a publié une lettre ouverte réclamant un cessez-le-feu afin d'éviter "une catastrophe humanitaire pour 2,3 millions de Palestiniens".

Parmi les signataires figuraient Beth Ditto, Brian Eno, Zack de la Rocha et Tom Morello de Rage Against The Machine, le groupe britannique Pulp, le rappeur Kid Cudi, la chanteuse Kali Uchis, le pianiste de jazz Vijay Iyer ou encore le producteur electro Nicolas Jaar.