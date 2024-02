Le prince William appelle à un cessez-le-feu à Gaza dans un message rarissime : "Il y a eu trop de morts"

Alors que son père Charles III continue à traiter son cancer, l’héritier du trône britannique a pris la parole publiquement sur une thématique d’habitude hors du champ d’action des Windsor. "Très préoccupé du coût humain" du conflit entre Israël et le Hamas, le prince de Galles "souhaite que les combats cessent le plus rapidement possible". Il estime "essentiel que l’aide soit acheminée et que les otages soient libérés".

Il sort d’une réserve dont sa grand-mère a usé pendant ses 70 ans de règne. Le prince William a appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Dans un communiqué partagé mardi 20 février sur ses réseaux sociaux, le fils aîné de Charles III se dit "très préoccupé du coût humain au Moyen-Orient depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre". "Comme tant d'autres, je souhaite que les combats cessent le plus rapidement possible. Gaza a désespérément besoin d'une aide humanitaire accrue. Il est essentiel que l'aide soit acheminée et que les otages soient libérés", insiste-t-il.

Je continue à m'accrocher à l'espoir d'un avenir meilleur et je refuse d'y renoncer Prince William

"Parfois, ce n'est que devant l'ampleur de la souffrance humaine que l'on comprend l'importance d'une paix permanente", écrit le prince de Galles. "Même dans les heures les plus sombres, nous ne devons pas succomber au conseil du désespoir. Je continue à m'accrocher à l'espoir d'un avenir meilleur et je refuse d'y renoncer", conclut-il. Chez les Windsor, une règle tacite veut que l’on ne se mêle pas des questions politiques, encore moins de politique internationale.

Elizabeth II n’a par exemple jamais publiquement réagi au Brexit, laissant le soin à ses conseillers proches de glisser quelques indices dans la presse. Mais depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes de Vladimir Poutine, la famille royale britannique brise le silence. Un mois après le début de la guerre, William et Kate ont affiché leur soutien au peuple ukrainien, sans toutefois évoquer l’ennemi russe, dans un tweet qu’avait salué le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier a été reçu l’an dernier à Buckingham par Charles III qui avait l’an passé dénoncé "une agression brutale" de la Russie.

De retour au travail alors que son épouse Kate est toujours convalescente après son opération de l’abdomen, le prince William a, à son programme ces prochains jours, plusieurs engagements liés au conflit. Il s’est rendu ce mardi dans les locaux de la Croix-Rouge britannique et s’est entretenu en visio avec l’un des responsables de son antenne internationale qui se trouve actuellement à Gaza. La prise de parole du prince de Galles a été saluée par le gouvernement de Rishi Sunak. "Il est important que nous parlions d’une seule voix en tant que nation", a déclaré une porte-parole du Premier ministre citée par la presse anglaise.