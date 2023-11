Guerre Israël-Hamas : 500 artistes français appellent à une marche silencieuse pour la paix le 19 novembre

"Aujourd’hui le monde est dramatiquement divisé. Aujourd’hui nos rues sont divisées. Une vague immense de haine s’y installe peu à peu et tous les jours, actes antisémites et violences en tous genres surgissent dans nos vies", déplorent-ils. "Les mots 'choix' et 'clan' nous sont imposés : 'Choisis ton clan'. Mais quand la mort frappe, on ne pleure ni ne se réjouit en fonction de son lieu de naissance. On se tait, on prie, on pleure avec ses proches, on a de la compassion, on est humain."

Parmi les signataires figurent des personnalités de toutes les confessions. Des comédiennes comme Isabelle Adjani, Nathalie Baye et Marion Cotillard, des comédiens comme Pierre Arditi, François Berléand et Tomer Sisley, des metteurs en scène comme Jacques Audiard, Patrice Leconte et Olivier Py, la romancière Leïla Slimani ou encore le chanteur Michel Jonasz.