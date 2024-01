Star de la série "Fauda", l’acteur et chanteur Idan Amedi grièvement blessé à Gaza

Personnage de la saison 4 de "Fauda", Idan Amedi a été blessé suite à l'explosion d'un camion de l'armée israélienne à Gaza. Ce chanteur et comédien de 35 ans avait rejoint les troupes de Tsahal au lendemain de l'attaque du 7 octobre. Sa famille indique qu'il a été transporté à l'hôpital par avion et que ses jours ne seraient pas en danger.

Il avait rejoint les troupes de Tsahal au lendemain de l’attaque du 7 octobre. L’acteur et chanteur Idan Amedi, 35 ans, a été grièvement blessé suite à l'explosion ce mardi d'un camion de l'armée chargés d'explosifs et destiné à détruire des infrastructures souterraines dans la bande de Gaza, indiquent les médias israéliens. Alors qu’il a été transporté par avion vers un hôpital de l’Etat hébreu, ses jours ne seraient pas en danger d'après ses proches.

La nouvelle a provoqué une vive émotion du côté de l’équipe de la série "Fauda", qu’il avait rejoint pour la saison 4 en 2017. "Idan est l’une des personnes les plus gentilles, les plus chaleureuses et les plus passionnées, aimée de nous tous", peut-on lire sur le compte officiel de la fiction, qui publie une vidéo de l’acteur en train de chanter, s’accompagnant à la guitare. "Ensemble, prions pour le rétablissement complet et rapide d'Idan".

Né de parents kurdes, Idan Amedi a grandi à Jérusalem. Il a été révélé au grand public israélien en 2010 grâce à sa participation au télécrochet "Kochav Nolad" au cours duquel il avait présenté "Pain of Warriors", une chanson inspirée de son service militaire. Auparavant, le trentenaire avait participé à divers championnats de taekwondo et de boxe thaï.

Depuis le début de sa carrière musicale, Idan Amedi a publié cinq albums. En 2017, il a rejoint le casting de Fauda, la célèbre série politico-militaire dans laquelle il interprète Sagi Tuzur, un nouvel agent infiltré au sein de l’équipe de Doron Kabillio, le héros incarné par l’acteur et co-scénariste Lior Raz. Marié depuis 2018, Idan Amedi est père de deux enfants.

En novembre dernier, l’équipe de Fauda avait été endeuillée par la disparition du producteur Matan Meir, suite à l’explosion d’un tunnel piégé au cours de combats au nord de la bande de Gaza. Depuis le début des combats, plusieurs de ses membres ont rejoint les troupes de l'armée israélienne, dont Lior Raz et le co-créateur de la fiction, l'ancien journaliste Avi Issacharoff.