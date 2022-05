Avec Miss Ukraine, la famille Miss France mobilisée pour les enfants ukrainiens

Les deux jeunes femmes se seront rencontrées quatre jours plus tôt à Paris, à l’occasion du gala annuel des Bonnes fées. "Nous avons hâte de partager cette belle soirée au côté de Miss Ukraine 2020 et nous sommes très heureux de la recevoir comme invitée d’honneur, car tout comme l’association elle est mobilisée pour des causes qui nous touchent", précise l’association qui regroupe 17 Miss France pour aider "les femmes qui en ont le plus besoin". Les reines de beauté ukrainiennes sont nombreuses à utiliser leur notoriété pour mettre en lumière les drames humains causés par la guerre russo-ukrainienne.