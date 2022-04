La petite fille au manteau rouge de "La liste de Schindler" vient en aide aux réfugiés d’Ukraine

Dans une interview accordée en 2011 au quotidien britannique The Times, Oliwia Dabrowska révélait que Steven Spielberg lui avait demandé de ne pas regarder son film avant qu’elle soit majeure. Elle ne l’a pas écouté et s’est mise devant son écran de télé à l’âge de 11 ans.

"Je n’ai pas tout compris, mais j’étais sûre que je ne voulais plus jamais le revoir de ma vie", avouait-elle. Plus tard, lorsque des camarades de classe ont découvert qui elle était sur Internet, elle a réalisé l’importance du film. "Je me suis rendu compte que j’avais participé à quelque chose dont je pouvais être fière. Mais que Steven Spielberg avait raison."