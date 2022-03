David Beckham confie son compte Instagram à une médecin ukrainienne

Même à la retraite, David Beckham reste l’un des sportifs les plus populaires de la planète, n’hésitant jamais à mettre sa notoriété au service de nobles causes. Dernier exemple ce dimanche puisque durant 24 heures, l’ancien joueur de Manchester United et du PSG a confié sa page Instagram, suivie par 71,6 millions d’abonnés, à Iryna, une médecin anesthésiste pour enfants de Kharkiv. L’occasion pour la jeune femme de montrer au monde entier le quotidien de l’établissement hospitalier où elle travaille, en plein conflit.

Dans l’une des séquences postées en story, on peut voir Yana, une jeune maman avec dans ses bras son bébé né avec des problèmes respiratoires et dont la maison a été détruite. "Nous travaillons sept jours sur sept 24 heures sur 24h", écrit la soignante. "Nous risquons probablement nos vies, mais nous n’y pensons pas du tout. Nous aimons notre travail. Les médecins et les infirmières ici, nous nous inquiétons, nous pleurons, mais aucun d'entre nous n’abandonnera."