Sean Penn a songé à se battre en Ukraine, mais "sans gilet pare-balles"

Sean Penn précise que s’il était resté pour combattre, il l’aurait fait "probablement sans gilet pare-balles. Parce qu’en tant qu’étranger, il vaut mieux le donner à l’un des civils qui sont devenus soldats et qui n’en ont pas, ou à un combattant qui a plus d’aptitudes au combat que moi, à un homme plus jeune ou à une femme qui pourrait se battre plus longtemps."