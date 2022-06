Après Sean Penn, l'acteur Ben Stiller rencontre "son héros" Zelensky à Kiev

En plus d’Irpin, Ben Stiller a aussi voyagé jusqu’à Makarov une commune également près de Kiev. Si sa présence peut surprendre, elle est en fait pleine de sens. Visage des comédies à l’humour potache comme Mary à tout prix ou Mon beau-père et moi, l’acteur américain œuvre en coulisses depuis six ans avec le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU dont il est l’un des ambassadeurs de bonne volonté. Sur son site, le HCR rappelle qu’il est allé ces dernières années à la rencontre de réfugiés en Allemagne, en Jordanie, au Guatemala et au Liban.