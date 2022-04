Benedict Cumberbatch, la star de "Doctor Strange 2", va héberger une famille ukrainienne

Ce mardi, Benedict Cumberbatch a également révélé qu’il aidait financièrement des ressortissants britanniques à loger leurs familles venues d’Ukraine. "C’est très onéreux", a-t-il souligné pour justifier son coup de pouce. Le comédien travaille main dans la main avec l’ONG Refugees at Home pour aller encore plus et fournir "un soutien plus grand et nécessaire pour le traumatisme psychologique" dont souffrent les réfugiés ukrainiens.