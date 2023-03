Cérémonie des Oscars : Volodymyr Zelensky n’est toujours pas le bienvenu à Hollywood

Mike Simpson n’est pas n’importe qui puisqu’il représente notamment Quentin Tarantino et Bong Joon-ho, le cinéaste sud-coréen de Parasite. Mais aussi Aaron Kaufman, le co-réalisateur de Superpower, le documentaire de Sean Penn, l'un des soutiens les plus actifs de Voldoymyr Zelensky à Hollywood. On se rappelle que l'an dernier, l'acteur avait fait sensation sur CNN en menaçant de faire fondre les trophées qu’il a remportés pour Mystic River et Harvey Milk si les Oscars ne laissaient pas le président ukrainien s'exprimer.

La star n’avait pas été entendue mais ses deux statuettes sont intactes puisque l’une d’entre elles repose sur le bureau du président ukrainien à Kiev. Un "prêt" en guise de soutien à celui dont il a fait connaissance dès les premières heures du conflit.

Depuis, ce lobbying a en partie fonctionné puisqu’il a permis à Volodymyr Zelensky de s’exprimer durant les Golden Globes, diffusés sur NBC. "Il n’y aura pas de Troisième Guerre mondiale, ce n’est pas une trilogie", avait déclaré le chef d’État après avoir été présenté à l’assistance par Sean Penn lui-même.