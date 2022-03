Gérard Depardieu dénonce les "folles dérives inacceptables" de Vladimir Poutine

La star tricolore a également annoncé que la totalité des recettes de ses trois concerts, prévus début avril (1 au 3, nldr) au Théâtre des Champs-Élysées, "reviendra aux victimes ukrainiennes de cette tragique guerre fratricide". Lors de ces événements, il chantera des chansons de Barbara.

Le 1er mars dernier, Gérard Depardieu avait déjà appelé à "arrêter les armes et négocier", au sixième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. "La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis : 'Arrêtez les armes et négociez'", avait-il imploré.