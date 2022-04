Le fils de John Lennon joue "Imagine" pour la toute première fois afin de lever des fonds pour l’Ukraine

Mieux vaut tard que jamais. Julian Lennon, le fils de John, avait juré de ne jamais interpréter en public "Imagine", la célèbre chanson de son illustre papa. Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 59 ans, il a changé d’avis à l’occasion d’une collecte de fonds organisée par le mouvement Global Citizen en faveur des réfugiés d’Ukraine.

"J’ai toujours dit que la seule occasion pour laquelle j’envisagerais de chanter 'Imagine', ce serait si la fin du monde arrivait", écrit-il en légende de la vidéo de sa performance postée sur YouTube. "La guerre en Ukraine est une tragédie inimaginable. En tant qu’être humain et en tant qu’artiste, je me suis senti obligé de répondre de la manière la plus significative possible."