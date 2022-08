L’actrice Jessica Chastain reçue à Kiev par Volodymyr Zelensky

Sur d’autres photos, Volodymyr Zelensky échange avec Jessica Chastain autour d’une table dans son bureau. C’est là qu’il avait déjà accueilli deux autres stars hollywoodiennes ces derniers mois, Ben Stiller et Sean Penn. "Pour nous, de telles visites de célébrités sont extrêmement précieuses. Merci pour ça, le monde va entendre, savoir et comprendre encore plus la vérité à propos de ce qu'il se passe dans notre pays", se félicite-t-il en légende d’une série de clichés partagés sur Facebook, remerciant la comédienne pour "son soutien".