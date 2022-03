Sean Penn menace de faire "fondre ses Oscars" si Volodymyr Zelensky n'est pas invité

C'est une menace qu'il a adressée en direct à la télévision. Sean Penn a appelé à boycotter la cérémonie des Oscars, prévue dimanche 27 mars à Los Angeles, si Volodymyr Zelensky n'est pas invité à parler à la prestigieuse soirée hollywoodienne. De retour d'Ukraine, où il a tourné un documentaire sur l'invasion russe et qu'il a fui à pied juste avant l'intensification des frappes de l'armée de Vladimir Poutine, l'acteur, très engagé pour les Ukrainiens, a mis la pression sur l'Académie.

"Il n'y a rien de plus grand que les Oscars puissent faire que de donner à (Volodymyr) Zelensky l'occasion de nous parler. Mais je crois comprendre qu'il a été décidé de ne pas le faire", a-t-il déploré sur CNN, y voyant "le moment le plus obscène de toute l'histoire de Hollywood", si l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences n'invitait pas le président ukrainien. "Je prie pour que ce ne soit pas ce qui s'est passé. Je prie pour qu'il n'y ait pas eu de personnes arrogantes, (...) qui ont décidé de ne pas approcher les dirigeants en Ukraine. J'espère que chaque participant sortira si c'est le cas."