RT France : la branche française de la chaîne russe RT annonce sa fermeture

Samedi, Moscou a promis de prendre des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie. "Elles resteront dans les mémoires si les autorités françaises ne cessent pas de terroriser les journalistes russes", a averti une source au sein de la diplomatie russe, citée par les agences de presse russes Ria Novosti et Tass.

La situation française est particulière car la France était le seul État membre de l'UE à héberger une filiale de RT sur son sol. Interrogé par l'AFP, le ministère français de l'Économie avait expliqué vendredi que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l'initiative directe de l'État français. Contrairement aux sanctions initiales décidées après l'intervention militaire russe en Ukraine en février 2022, celles prises en décembre prévoient un "gel des avoirs" des entités visées.