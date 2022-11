Sean Penn prête un Oscar à Volodymyr Zelensky : "Ramène-le à Malibu quand tu as gagné !"

Ces deux-là ne se quittent plus. Après avoir rencontré Volodymyr Zelensky une première fois en février dernier, aux premières heures du conflit, puis une deuxième cet été, Sean Penn a fait une nouvelle visite éclair au président ukrainien ce mardi. Jeans, t-shirt moulant et muscles apparents, l’acteur a sorti de son sac à dos la statuette de l’un des deux Oscars qu’il a remporté au cours de sa carrière.

"C’est un juste un truc symbolique un peu stupide, mais je sais que s’il est là avec toi, je me sentirais mieux et plus fort pour les combats", explique l’acteur dans une vidéo un brin surréaliste, postée sur le compte officiel de son hôte. "Quand tu gagneras (la guerre – ndlr), ramenez-le à Malibu. Mais je me sentirais mieux en sachant qu’il y a un bout de moi ici".