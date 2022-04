Stepan, chat ukrainien réfugié en France, nommé pour "l'Oscar" des influenceurs

Malgré son succès, peu d'internautes savaient que la boule de poil venait d'Ukraine avant le début de la guerre. Issu de la ville de Kharkiv, Stepan et ses maitres ont dû fuir les bombardements. Sa propriétaire, Anna, a partagé les images de leur sacré périple sur les réseaux sociaux.

"Le 24 février, tôt, le matin, nous étions à la maison et nous dormions profondément. Il y a eu une explosion, puis plusieurs. Les fenêtres tremblaient. Kharkiv était pris d'assaut, en particulier le district de Saltovka, où nous vivons", raconte la maitresse du félin dans une publication Instagram."Des obus sont tombés dans notre jardin et notre maison a été endommagée le huitième jour", ajoute-t-elle. Stepan et sa famille se réfugient alors dans les sous-sols de Kharkiv, pour deux jours.