Volodymyr Zelensky remercie Mila Kunis et Ashton Kutcher, "parmi les premiers à répondre à notre douleur"

Il a tenu à les remercier publiquement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message à Mila Kunis et Ashton Kutcher ce dimanche soir sur son compte Twitter. Le couple de stars avait lancé début mars une cagnotte pour aider les victimes de la guerre en Ukraine. "Ashton Kutcher et Mila Kunis ont été parmi les premiers à répondre à notre douleur", a écrit le président.

"Ils ont déjà récolté 35 millions de dollars et vont les envoyer (...) pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Nous sommes reconnaissants de leur soutien et impressionnés par leur détermination. Ils sont une source d'inspiration pour le monde", a conclu Volodymyr Zelensky en légende d'un cliché d'une conversation en visioconférence entre lui et le couple d'acteurs.