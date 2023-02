Vladimir Poutine décore l'acteur américain Steven Seagal pour sa contribution "culturelle et humanitaire"

En août dernier, Steven Seagal va se rendre en personne dans l'est de l'Ukraine pour rencontrer le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline, et leur apporter son soutien. Il en profite alors pour visiter la prison d'Olenivka, près de Donetsk, où des dizaines de prisonniers ukrainiens ont trouvé la mort dans une explosion au cours de l'été.

En octobre, pour le 70ᵉ anniversaire de Vladmir Poutine, l'acteur enregistre une vidéo de soutien en hommage à celui qu’il a décrit autrefois comme "l'un des plus grands dirigeants du monde". Et d’ajouter : "J'espère vraiment, et je prie pour qu'il reçoive le soutien, l'amour et le respect dont il a besoin. Et que toutes les tribulations actuelles se termineront bientôt, que l'on vivra dans un monde en paix".