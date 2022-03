"Kiev Calling" : un groupe de punk rock ukrainien reprend le tube mythique des Clash

Chant punk, guitare rock et basse reggae... Issu de l’album du même nom paru en 1979, "London Calling" est l’un des plus grands tubes du groupe anglais The Clash. Conçu en réaction à l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, ce titre irrésistible avait été composé en s’inspirant du slogan "This is London calling" qu’utilisait la BBC sur ses ondes durant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu depuis un hymne à la révolte intemporel partout dans le monde… et encore ces dernières heures à la faveur d’une reprise réalisée par le groupe de punk rock ukrainien Beton.

"Kiev en appelle au monde entier. Sortez de votre neutralité, les garçons et les filles !", éructe le chanteur Andriy Zholob dans une vidéo postée sur Youtube qui mélange la performance du trio avec des images d'actualité des soldats ukrainiens qui défendent leur pays face à l’invasion russe. "La Poutine Mania mensongère a mordu la poussière", lance-il encore.