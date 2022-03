Guide Michelin : le palmarès 2022 des restaurants étoilés révèle de belles surprises

La surprise de la cérémonie a été l'attribution de trois étoiles en une fois au chef Arnaud Donckele pour son restaurant parisien "Plénitude". Installée depuis sept mois seulement au cœur de la Samaritaine, ce restaurant obtient la plus haute distinction du guide. Seul Yannick Alléno avec réussi le même exploit en 2015 avec son établissement le Pavillon Ledoyen dans le 8e arrondissement de Paris.

Bien qu'ayant déjà obtenu une à une les trois étoiles pour son restaurant "La Vague d'or" à Saint-Tropez en 2013, le chef de 44 ans n'a pas caché sa joie ce mardi. "Je ne pensais pas qu'on y arriverait si rapidement [...] On va fêter ces 3 étoiles !", a-t-il affirmé avec joie au Parisien. Il a aussi insisté dans le quotidien sur la réussite de son équipe qui est pour lui une famille : "Pour construire une cuisine émotionnelle, il faut une part d’humain. J'ai trouvé des gens bienveillants qui m’entourent et qui veulent simplement donner du bonheur aux gens ".

Le second chef distingué par deux étoiles est Dimitri Droisneau pour son restaurant "La Villa Madie" à Cassis dans le Sud de la France. Une véritable surprise pour ce chef très discret dans les médias, qui fait la part belle au Sud avec une cuisine aromatique entre terre et mer. "On a pris cette maison il y a neuf ans. On avait un bébé, on en a un deuxième maintenant. On vit dans la villa. On bosse dans un paradis. On travaille avec de l'honnêteté et de l’humilité", a déclaré le chef de 42 ans.