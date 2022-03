Guillaume Labbé mène l'enquête dans "Parallèles" : "Je comprends qu’on pense à Stranger Things"

Contrairement aux jeunes héros, votre personnage ne change pas d’un univers à l’autre…

Dans tous les cas, c’est un homme qui cherche à comprendre ce qui se passe. Il a des informations très étranges et en plus on lui ment. Il est paumé, il essaie de comprendre.

Les médias américains comparent déjà Parallèles à Stranger Things. Vous y avez pensé

Oui, il y a le groupe d’adolescents, des problématiques qui sont communes. Mais quand on se plonge dans la série, on voit que c’est très différent. Ce ne sont pas les mêmes explications, pas les mêmes mondes. Je comprends que les gens y pensent. C’est difficile pour moi de parler en détail de Stranger Things. J’ai vu une saison il y a longtemps et j’ai une mémoire assez dégueulasse (il rit). Dans Parallèles, c’est facile de s’identifier aux personnages bien que ce soit de la science-fiction. On peut y croire, on peut se dire que c’est plausible.

La montagne est un personnage à part entière dans Parallèles. Ça ressemble à quoi un tournage en altitude ?

J'ai adoré ! Je suis parti avec mon chien, j'ai fait des balades et je kiffe la montagne (il rit). On n’était pas loin du lac du Bourget et du lac d'Annecy. Et après, on a eu très froid. On sentait le froid qui passait par les semelles des chaussures. Donc on se mettait des semelles qui chauffaient sauf que ça ne fonctionnait pas (il rit).